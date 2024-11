Tutti in fiera per IdeaNatale: domani si chiude con il gran finale

Ideanatale fa il pieno di visitatori.

Alto indice di gradimento per Ideanatale, che si avvicina al traguardo finale di domani (lunedì 18 novembre) con alle spalle tre giornate piene di pubblico dal mattino alla sera, ma soprattutto con migliaia di contatti e affari per gli espositori presenti a Udine Fiere.

I conti si fanno sempre alla fine, si sa, ma “la Fiera – afferma il Presidente Antonio Di Piazza – non può che esprimere soddisfazione per l’andamento di questa manifestazione, che ha creato un legame forte con le gente e il territorio e che offre alle aziende presenti (molte delle quali micro-imprese artigianali), al mondo operoso delle associazioni del Terzo settore e del volontariato un’opportunità davvero unica sotto il profilo promozionale e commerciale. Udine Esposizioni crede nelle sinergie e condivide il positivo andamento di Idenatale con le istituzioni che sostengono e patrocinano l’iniziativa: la Camera di Commercio di Pordenone – Udine, la Fondazione Friuli e i Comuni di Martignacco e Udine”.

Gli ingredienti che fanno dell’amata vetrina un appuntamento da non perdere per adulti e bambini, sono davvero tanti, colorati, di forme e materiali diversi, da indossare come gli abiti, scialli, borse, guanti e gioielli; da annusare e degustare come i profumi, gli oli essenziali, i dolci e i prodotti tipici dell’enogastronomia delle regioni italiane; da leggere e raccontare come i libri degli editori locali; da portare in casa per rendere più belli gli spazi che viviamo con mobili in legno decorati a mano, tappeti, soprammobili in ceramica e grès lavorati e dipinti a mano. Come a mano sono fatti i presepi e le decorazioni per addobbare la casa e la tavola di Natale.

Domani (lunedì 18/11), ultimo giorno, stand aperti dalle 10.00 alle 19.00 e anche domani sarà possibile tentare la fortuna conservandoil biglietto di ingresso di 3 euro. Il Concorso a premi mette in palio le Gift Card di Ideanatale, buoni acquisto del valore di 500 euro (1° premio) e da 250 euro (2° e 3° premio). Estrazione il 30 novembre.