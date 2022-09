Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Un malore, con tutta probabilità un infarto, è risultato fatale per un 50enne a Marano Lagunare. La tragedia è avvenuta questa mattina in via Serenissima, dove l’uomo è stato trovato a terra.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo l’uomo era già morto e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.