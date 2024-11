Malore per il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin

Bordin ha accusato un malore all’inaugurazione della scuola di Tavagnacco.

Lieve malore, stamattina, per Mauro Bordin: intervenuto a Tavagnacco per l’inaugurazione del nuovo asilo, il presidente del Consiglio regionale ha avuto un calo di forze poco dopo il taglio del nastro. E’ stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso per accertamenti.

Nel pomeriggio, sono arrivati gli auguri di pronta guarigione dai colleghi dell’assemblea regionale: “Auguriamo al presidente del Consiglio, Bordin, colpito questa mattina da un malore, di rimettersi presto, sperando di rivederlo appena possibile al suo posto” hanno detto i consiglieri regionali del Pd. Analoghi messaggi di sostegno sono arrivati anche dal Patto per l’Autonomia e dal M5Stelle.

“Desideriamo rivedere al più presto il nostro presidente Bordin al suo posto, con la professionalità e l’impegno che lo hanno sempre contraddistinto nel suo ruolo istituzionale. A lui rivolgiamo gli auguri di pronta guarigione dopo il problema di salute che ha avuto” è il messaggio del gruppo della Lega.

“Abbiamo appreso del malore che ha colpito nella mattinata di oggi il presidente del Consiglio

regionale, Mauro Bordin e augurandoci di rivederlo al suo posto quanto prima, formuliamo i migliori auguri per una pronta ripresa” è la nota inviata del capogruppo Mauro Di Bert, a nome del gruppo consiliare Fedriga presidente.