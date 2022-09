L’aggiornamento maltempo in Friuli

Ancora maltempo in Friuli, nel pomeriggio di oggi, e ancora lavoro per i volontari di Protezione Civile delle squadre comunali.

Oltre all’emergenza che si è registrata a Prepotto, le precipitazioni hanno creato disagi nei territori dei comuni di Cividale del Friuli, Bicinicco, San Giovanni al Natisone, Manzano, Trivignano Udinese. A Manzano ci sono stati interventi al sottopasso delle Tifie che collega la strada regionale 56 con via Sottomonte. La strada è interrotta in via Orsaria all’altezza del civico 17 a causa del crollo di alberi sulla sede stradale. La strada regionale, dalla rotonda di Manganizza al cimitero di Manzinello, è stata completamente allagata. Per fortuna, nessuna persona è rimasta ferita.

Sono operativi oltre 51 volontari della Pc con 22 mezzi. Con il coordinamento della Sor/ Sala operativa regionale di Protezione Civile, stanno lavorando tutte le squadre dei singoli municipi insieme ai Distretti Val Natisone, Val Torre e Manzanese. L’allerta meteo dovrebbe concludersi alle 24, ma le operazioni di messa in sicurezza e monitoraggio del territorio continueranno tutta la notte, assieme ai Vigili del Fuoco.