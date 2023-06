Il maltempo in Friuli.

A causa di un nubifragio abbattutosi nel pordenonese i Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono impegnati dalle 17 circa per interventi dovuti al maltempo. I vigili del fuoco, che stanno operando con 4 squadre della sede centrale più quelle dei distaccamenti di Sacile e San Vito al Tagliamento, sono al lavoro per la rimozione e messa in sicurezza di alberi caduti su autovetture, strade e abitazioni.

Le zone maggiormente interessate sono quelle di Pordenone e Cordenons: una ventina gli interventi già portati a termine e una cinquantina sono quelli ancora da evadere. Visto l’alto numero di richieste di soccorso i Vigili del fuoco hanno richiesto il supporto di alcune squadre della protezione civile.

In fiamme una cabina elettrica dell’alta tensione.

Mentre le squadre dei Vigili del fuoco di Pordenone e del distaccamento di San Vito al Tagliamento erano impegnate con gli interventi relativi al maltempo la Sala Operativa dei Vigili del fuoco pordenonesi ha ricevuto una segnalazione per l’incendio di una cabina elettrica di alta tensione nei pressi di un azienda manifatturiera nella zona industriale Ponte Rosso a San Vito al Tagliamento.

la chiamata è stata immediatamente inoltrata alla Sala Operativa del comando Vigili del fuoco di Udine che ha subito inviato sul luogo dell‘incendio due squadre del distaccamento di Codroipo.

I Vigili del fuoco codroipesi, giunti sul posto, hanno constatato che all’interno della cabina c’era un incendio che stava coinvolgendo i due tetti della cabina stessa e un deposito di legname all’esterno. I vigili del fuoco, in attesa dell’arrivo dei tecnici dell’azienda elettrica, hanno circoscritto la zona e mantenendo l’opportuna distanza di sicurezza hanno iniziato ad estinguere l’incendio evitando di indirizzare i getti d’acqua verso la zona dove potenzialmente poteva esserci ancora tensione. Una volta arrivati, i tecnici dell’azienda elettrica hanno verificato che la cabina fosse completamente priva di elettricità, quindi i Vigili del fuoco hanno potuto operare per spegnere e bonificare l’incendio provvedendo anche alla messa in sicurezza dell’area.

Nessuna persona è rimasta coinvolta dall’incendio le cui cause sono ancora in fase di accertamento ma potrebbero essere ricondotte ai fulmini sprigionati dal temporale che al momento dell’incendio si stava a battendo in quella zona.