Incidente a Martignacco, tamponamento tra 3 auto in via Cividina

L’incidente questa mattina a Martignacco.

Tamponamento tra tre auto questa mattina a Martignacco in via Cividina, in prossimità del passaggio pedonale. Da una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il primo veicolo stava per svoltare a sinistra verso i parcheggi di piazza Martiri delle Foibe, il secondo mezzo ha rallentato e sono stati tamponati dalla terza autovettura.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza per prestare le prime cure ai feriti. Presenti anche i carabinieri i rilievi volti a stabilire l’esatta dinamica dello scontro.