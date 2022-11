Era rientrato in Friuli da qualche giorno per stare con la famiglia: chi è la vittima del tragico incidente sull’A4

Manuel Zanier è morto sul colpo.

E’ morto sul colpo Manuel Zanier, dopo l’incidente con un camion è uscito dall’auto ma è stato investito da un altro mezzo pesante in transito.

E’ accaduto ieri sull’autostrada A4 quando, l’auto guidata dal 34enne di Bordano, nella quale c’era anche un suo amico come passeggero, ha tamponato un camion. L’auto inizia a prendere fuoco e Manuel esce, ma viene travolto da un altro mezzo pesante. I traumi sono stati gravissimi e per il 34enne non c’è stato nulla da fare. Ferito anche il passeggero dell’auto che è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Al momento dell’incidente non c’erano rallentamenti o traffico intenso, mentre dopo l’autostrada è rimasta aperta facendo transitare la circolazione lungo la corsia di sorpasso.

Manuel lavorava in una gelateria in Germania ed era rientrato in Friuli per trascorrere qualche giorno insieme alla famiglia. Una terribile tragedia che ha lasciato sotto shock Bordano, dove qualche anno fa il 34enne aveva gestito anche una pizzeria insieme alla madre.