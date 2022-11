Incidente mortale in A4, dopo lo scontro il 35enne scende dall’auto e viene travolto

L’incidente mortale sull’autostrada A4

E’ un 35enne carnico la vittima del terribile incidente mortale avvenuto nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A4, tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, all’altezza di di Rivignano Teor.

Secondo una prima ricostruzione l’auto guidata dalla vittima ha tamponato il camion. A questo punto il 35enne è sceso dalla propria auto ed è stato investito da un altro mezzo pesante che stava transitando in quel momento. I traumi sono stati gravissimi e per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Ferito anche il passeggero dell’auto che Un è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con un mezzo di soccorso sanitario inviato dagli infermieri della Sores. Sul posto una automedica e una ambulanza, d’urgenza.