Terribile incidente in A4, scontro tra un’auto e un camion: un morto

incidente tra mezzi pesanti in A4.

Nel tardo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A4 nel tratto compreso tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, si è verificato un incidente mortale che ha coinvolto un’auto e un camion.

Dopo l’allarme immediato l’invio da parte degli infermieri della sores di una auto medica e di una autoambulanza provenienti dalla Latisana.

Purtroppo per il conducente del mezzo pesante, un uomo, i traumi sono stati gravissimi. L’uomo è morto. Ferito anche il conducente della vettura. Cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Latisana, 2 squadre da Portogruaro e con un’autogrù da Udine. Al momento si segnalano code sulla A4 tra il casello di Latisana e quello di San Giorgio di Nogaro.