Maturità, sono quasi 9mila gli studenti del Fvg: ecco le tracce della prova di Italiano

L’esame di Maturità in Fvg.

Parte questa mattina la prima prova degli esami di maturità e in Friuli Venezia Giulia sono 8.914 gli studenti che dovranno vedersela con il tema di italiano. In regione i non ammessi alla maturità sono stati il 3,4%, un dato leggermente inferiore alla media italiana del 3,8%.

Quest’anno gli esami rappresentano un ritorno alla normalità. Dopo il braccio di ferro la mascherina rimane solo consigliata, senza obbligo di indossarla.

Quasi 250 invece le commissioni d’esame in Fvg che annovera anche 2 tra i presidenti più giovani d’Italia. Si tratta dei professori Alex Cistaro (classe ’91) e Andrea Zilli (classe ’90), rispettivamente nella prima Commissione sezione Serale IPSCAR “Stringher” Udine e nella prima Commissione IPSIA “A. Candoni”.

Le tracce.

Per la tipologia A (analisi e interpretazione di un testo letterario) è stato scelto il testo di Giovanni Pascoli “La vita ferrata”, tratto da Myricae. La seconda traccia è invece la novella Nedda di Giovanni Verga.

Per la tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo) la scelta è ricaduta sul testo di Gherardo Colombo e Liliana Segre, “La sola colpa di essere nati”. La seconda proposta è un testo di Oliver Sacks, “Musicofilia”. La terza proposta è il discorso pronunciato dal premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi alla Camera sul covid, dei cambiamenti climatici e l’importanza della scienza.

Per la tipologia C (riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) è stato scelto “Perchè una Costituzione della terra” di Luigi Ferrajoli, sugli effetti della pandemia . Infine tra le proposte anche il tema “Tienilo acceso: posta commenta condividi senza spegnere il cervello”: il libro della linguista Vera Gheno e di Bruno Mastroianni che tratta i temi dell’iper connessione e il mondo del social network

Le regole in caso di Covid.

Nonostante si tratti di un ritorno alla normalità sono previste anche delle soluzioni in caso di professore o studente positivo al Covid. In caso di positività e assenza di uno dei presidenti l’Ufficio scolastico regionale nominerà un sostituto, mentre per i commissari saranno direttamente i dirigenti scolastici. Nel caso di positività di uno dei candidati invece per gli scritti è stata prevista una sessione di recupero il 6 e 7 luglio.