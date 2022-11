Maltempo e forte vento ad Aquileia, alberi caduti sulla strada regionale

Rimossi alcuni alberi caduti a causa del maltempo ad Aquileia.

I volontari della squadra comunale di Protezione Civile del Comune di Aquileia sono intervenuti oggi lungo la strada regionale 352 per alcuni alberi caduti a causa del maltempo.

Le strade sono state messe in sicurezza anche da rami finiti lungo viabilità secondarie che si sono spezzati per il forte vento. Nessuna persona è rimasta ferita. Continua il monitoraggio del territorio anche per l’eventuale supporto alla comunità locale in caso di necessità.