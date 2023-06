Il meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 15 giugno

Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il meteo in Friuli Venezia Giulia per giovedì 15 giugno prevede un giorno di instabilità meteorologica, con possibili rovesci e temporali sparsi nel corso del pomeriggio. Secondo le previsioni, il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso al mattino su tutte le zone della regione, ma nel corso della giornata si assisterà a una maggiore variabilità sulla zona montana.

Nel pomeriggio, infatti, sono attese condizioni meteorologiche mutevoli che potrebbero portare alla formazione di rovesci e temporali sparsi, inizialmente concentrati nelle aree montane ma successivamente estendendosi anche ad altre zone del Friuli Venezia Giulia. Non è da escludere la possibilità di alcuni temporali localmente forti, con piogge intense e raffiche di vento.

Le temperature massime saranno intorno ai 26 gradi, mentre la minima si attesterà sui 14 gradi.