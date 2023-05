In montagna a cercare radicchio, cade e si frattura la caviglia

Soccorso un uomo di 49 anni sul Col Gentile.

Un uomo di 49 anni è stato soccorso questa mattina dalla squadre di terra della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speelologico – mobilitati sette tecnici- assieme ai soccorritori della Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale per le conseguenze di un infortunio accaduto sul Col Gentile.

L’escursionista era assieme ad altri compagni sulla cresta del monte in cerca di radicchio di montagna quando, a quota 1900, lungo il tratto che va dalla Forchia alla vetta del Col Gentile, ha messo male il piede procurandosi una frattura ad una caviglia. La chiamata è arrivata alla Sores tramite Nue112 poco dopo le 6.30. I soccorritori sono partiti dal versante di Ovaro risalendo in fuoristrada la strada fino alla.Forchia e da qui si sono portati a piedi per circa mezz’ora lungo la cresta.

L’uomo, che era dolorante e infreddolito, è stato coperto con un telo termico e stabilizzato. Pochi minuti dopo è arrivato l’elisoccorso regionale che ha sbarcato l’equipaggio tecnico sanitario con medico, infermiere e tecnico di elisoccorso. L’infortunato è stato imbarellato e al ritorno dell’elicottero verricellato a bordo. Completate le operazjoni di recupero del personale con altre due verricellate, il velivolo si è portato all’ospedale di Tolmezzo.