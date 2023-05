Le Frecce Tricolori tornano a volare: l’omaggio al capitano Alessio Ghersi

Le Frecce Tricolori tornano a volare.

Le Frecce Tricolori tornano a volare alla base di Rivolto, omaggiando il capitano Alessio Ghersi, scomparso in un tragico incidente nella zona dei monti Musi, a Lusevera.

“Con un volo acrobatico in 9 velivoli abbiamo sentito il dovere e il desiderio di tornare a volare in onore di Alessio – spiegano in post sulla pagina ufficiale della Pan – immaginandolo e sentendolo fortemente tra di noi, al nostro fianco. Un volo simbolico che ha avuto per tutti noi, piloti e membri del 313º Gruppo, il profondo significato di incondizionato affetto fraterno. A terra, tutto il Reparto schierato ha salutato il suo velivolo che rientrava”.

“E’ stato il nostro modo di reagire alla tremenda perdita di un collega e Amico, onorando la sua memoria e sforzandoci di sorridere nel ricordo dei bei momenti trascorsi insieme; decisi e fieri di portare avanti con la stessa passione la missione affidata alle Frecce Tricolori– continuano – . Da qui è iniziato questo periodo di intenso addestramento aggiuntivo per riconfigurare la Formazione 2023 delle Frecce Tricolori e prepararci a dare inizio alla stagione acrobatica del centenario dell’Aeronautica Militare”.

Il prossimo appuntamento con le Frecce Tricolori sarà il 2 giugno con il sorvolo dell’Altare della Patria a Roma.