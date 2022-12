Tragedia a Pasian di Prato, la vittima è un giovane ragazzo

L’incendio di questa notte a Pasian di Prato.

E’ un ragazzo minorenne la vittima dell’incendio di questa notte a Pasian di Prato, in una comunità per ragazzi di Santa Caterina. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un giovane di nazionalità albanese, ospite della struttura in via Campoformido che si occupa di ospitare minori stranieri, in prevalenza non accomagnati.

Tutto è accaduto intorno alle 2 e 30 di questa notte quando, per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme hanno avvolto la struttura. Sono state 25, in 15 minuti, le chiamate ricevute dalla sala operativa del Numero unico di emergenza Nue112 Fvg.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Udine con 4 autobotti autoscala e due squadre dei volontari di Codroipo. Oltre alla vittima, è rimasto gravemente ferito anche un ragazzo di 16anni, trasportato poi in volo al centro grandi ustionati di Verona. Un’altra persona adulta ha riportato invece ferite più lievi. Presenti anche le forze dell’ordine con i carabinieri della compagnia di Udine e la Polizia di Stato della Questura di Udine.