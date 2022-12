Tragico incendio a Pasian di Prato, un morto e due persone ustionate

L’incendio nella notte a Pasian di Prato.

Tragico incendio intorno alle 2 e 30 di questa notte in una struttura di Santa Caterina di Pasian di Prato. Due persone sono rimaste ustionate e una persona è stata trovata senza vita. Per cause in corso di accertamento nella struttura è divampato un incendio. Sul posto i vigili del fuoco da Udine con 4 autobotti autoscala e due squadre dei volontari di Codroipo.

Attivate immediatamente dagli infermieri della Sores le forze dell’ordine con i carabinieri della compagnia di Udine e la Polizia di Stato della Questura di Udine. Sono state inviate tempestivamente due ambulanze provenienti da Udine una automedica sempre proveniente da Udine l’elisoccorso.

Gli equipaggi sanitari hanno trovato due persone ferite per ustioni: un minorenne, un ragazzo di 16 anni, trasportato poi in volo al centro grandi ustionati di Verona, in gravi condizioni. Una seconda persona, un adulto, ha riportato ustioni in diverse parti del corpo meno grave. È stato trasportato all’ospedale di Udine. Una persona è stata trovata senza vita. A nulla purtroppo sono valse le tempestive manovre di rianimazione. Non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.

Il video.