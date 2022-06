Cade in mezzo alla vegetazione, mucca soccorsa con l’elicottero

I soccorsi dei vigili del fuoco.

I vigili del fuoco di Maniago e la squadra Speleo Alpino Fluviale SAF di Pordenone sono intervenuti prima di mezzogiorno sul Rio Maggior, in località borgo San Martino a Meduno per recuperare una mucca caduta e dispersa da qualche giorno.

Il proprietario dopo averla ritrovata ha chiesto aiuto tramite il Numero Unico per le Emergenze Nue-112 alla Sala Operativa Vigilfuoco.

I pompieri, giunti sul posto attraverso la fitta vegetazione, rimuovevano le rocce che impedivano alla vacca di muoversi: probabilmente a causa della stanchezza i tentativi di far risalire il sentiero all’animale sono risultati vani e si è reso necessario il recupero con l’elicottero.

Mentre il veterinario ha raggiunto il posto per la necessaria sedazione, è stato attivato l’elicottero Drago 71 del Reparto Volo di Venezia.

Una volta raggiunta la zona delle operazioni, venivano verricellati i due elisoccorritori e l’attrezzatura necessaria: dopo aver imbragato e sedato l’animale è stato possibile effettuarne il recupero assicurandolo tramite un cavo di circa 50 metri al gancio baricentrico dell’elicottero per trasportarlo in zona sicura dai proprietari.











Il video.

(Visited 322 times, 400 visits today)