Max Macoratti ha perso la vita a soli 27 anni.

E’ Max Macoratti la vittima del tragico incidente avvenuto nella tarda serata di ieri a San Giorgio di Nogaro, sulla strada provinciale 80. Ventisettenne e residente a San Giorgio di Nogaro, Max era molto conosciuto nella zona, non solo per il suo lavoro nella zona industriale, ma anche per la sua grande passione per i motori, in particolare il rally e le moto. Purtroppo, il giovane ha perso la vita sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Tra i feriti anche il figlio di soli 4 anni, ha subito un grave trauma cranico ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico di quattro ore. Fortunatamente, le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

Cosa è successo.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine, l’incidente è stato causato dalla perdita di controllo di uno dei due veicoli coinvolti. L’auto avrebbe urtato un cordolo, venendo poi sbalzata nuovamente sulla strada e finendo contro un’altra vettura. La dinamica precisa comunque è ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri di Palmanova e Latisana, che sono intervenuti sul posto insieme al personale del 118 e ai vigili del fuoco.