Da Gradisca Naney nel noto programma di Real Time.

Un 2021 ricco per il Friuli Venezia Giulia. Non solo per tutti i traguardi che sta raggiungendo nello sport e nella fotografia. La regione è pronta a fare il tifo anche in cucina per Naney, 53 anni di Gradisca d’Isonzo.

Naney è una delle concorrenti del celebre programma tv di cooking show “Bake Off Italia – Dolci in forno”, in onda su Real Time e presentato da Benedetta Parodi. Naney, tra i fornelli del tendone bianco di Villa Borromeo d’Adda ad Arcole, cercherà di conquistare il giudizio di Ernt Knam, Clecia d’Onofrio e Damiano Carrara. Il tema scelto per la nona edizione del programma è “Cartoline dall’Italia”.

Argentina, allegra e amante dei colori.

Naney, capelli rosa e un grande sorriso, è di origini argentine ed è arrivata in Italia per amore. Amante dei colori, per rilassarsi trascorre il tempo a ricamare. La passione per la pasticceria è nata proprio guardando Bake Off: adorava vedere quello che cucinavano. Dai libri di Knam, tramite il quale ha iniziato ad avvicinarsi al mondo dei dolci, si è scoperta appassionata della pasticceria moderna. Su Instagram le piace condividere le sue creazioni, che spiega sia in lingua italiana che spagnola. Non resta che fare il tifo a Naney, che si può seguire sul canale 31, Real Time, da venerdì 3 settembre alle 21.20.

