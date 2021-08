La fake news sul coronavirus.

Nel reparto di Neurologia dell’ospedale di Cattinara a Trieste sono ricoverate molte persone a causa di effetti collaterali derivanti dalla vaccinazione anti Covid-19 e, alcuni di essi, presentano una paresi facciale.

La notizia, che da qualche ora circola sui social desterebbe parecchie preoccupazioni se non fosse che è falsa o, come si dice in gergo, una fake news. A smentire la veridicità di queste voci è sia l’Asugi, sia il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

La smentita di Asugi e assessore.

“La diffusione di notizie false attraverso i social network, in particolare per quanto riguarda aspetti legati alla salute e all’emergenza sanitaria in corso – chiarisce Riccardi –, è un comportamento estremamente pericoloso che deve essere assolutamente stigmatizzato e contrastato perché genera un clima di sfiducia nel sistema sanitario nella scienza in generale.

Secondo quanto precisato dall’Asugi, al momento, dei 31 posti letto della Clinica neurologica di Cattinara, 20 risultano occupati, 2 sono usati come area di osservazione in attesa del tampone per gestire in tempi brevi l’emergenza stroke (ictus) e 9 risultano liberi. Tutti pazienti attualmente ricoverati sono persone che soffrono di varie patologie neurologiche acute e croniche e non ci sono pazienti con paresi del facciale e nemmeno con esiti o complicanze da vaccino.

Evidenziando come la diffusione di post e notizie falsi sia già stata segnalata alle autorità competenti, l’Asugi ha confermato che la Clinica neurologica di Cattinara è riconosciuta come un’eccellenza nel panorama nazionale, come testimoniato da numerosi e prestigiosi riconoscimenti, e tutto il suo personale è quotidianamente impegnato ad affrontare, con la massima discrezione, le emergenze neurologiche.

(Visited 569 times, 569 visits today)