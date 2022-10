Non si trova l’81enne scomparso, territorio battuto palmo a palmo

Nessuna traccia di Alberto Cacitti, l’anziano scomparso da martedì 4.

Sono proseguite per l’intera giornata di oggi, sabato 8, le ricerche di Alberto Cacitti, l’anziano di Tolmezzo, 81 anni, del quale non si hanno più notizie da martedì 4.

Dal pomeriggio di mercoledì 5 ottobre, data in cui è stato dato l’allarme e sono partite le ricerche, i vigili del fuoco sono presenti in località Avons nel comune di Verzegnis con l’autofurgone che funge da posto di comando e coordina le squadre operative giunte da tutti i comandi della regione, dal Veneto e dai vari distaccamenti di vigili del fuoco volontari della zona.

Sul campo sono impegnati operatori Tas (Topografia Applicata al Soccorso) che riportano sulle mappe tutte le zone battute dalle squadre di ricerca, squadre Saf (Speleo Alpino Fluviale) che stanno battendo metro a metro tutte le zone impervie, squadre Sfa (Soccorritori Alluvionali Fluviali) che stanno perlustrando forre corsi d’acqua e zone paludose, squadre ordinarie che battono i sentieri; nei giorni scorsi è intervenuto anche Drago, l’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Venezia.

Oltre ai vigili del fuoco sono impegnate, nelle ricerche dell’anziano, squadre del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, Cnsas, polizia locale, Protezione civile che ha inviato anche un elicottero e carabinieri.