Conoscere le tradizioni del Friuli attraverso degli straordinari documentari

In 8 documentari le tradizioni del Friuli.

Si possono conoscere le tradizioni del Friuli anche attraverso degli straordinari documentari. Come quelli realizzati negli anni Settanta del secolo scorso dalle studiose Olivia Averso Pellis e Andreina Nicoloso Ciceri, che tra il 1972 e il 1975 si dedicarono alla realizzazione di 8 video documentari inerenti alcuni delle tradizioni popolari più importanti del Friuli: la novena di Kras di Drenchia, aspetti del carnevale nel Friuli orientale (girato nei territori di Pulfero e Resia), “el mac di San Zuan” e “las cidules” (Cercivento), il bacio delle croci (Zuglio), il “pan e vin” (Budoia), la festa dei vent’anni (Lucinico, Alesso), croci sul Vajont (Erto).

Tra gli strumenti di ricerca sul campo le due studiose usarono anche la macchina fotografica e la cinepresa Super 8. I materiali raccolti vennero poi montati in studio con un fine prevalentemente didattico e sonorizzati dalla voce narrante, fuori campo, di Andreina Ciceri che commentava le immagini con osservazioni di carattere antropologico.

Questi preziosissimi materiali sono di proprietà della Società Filologica Friulana che – spiega il presidente Federico Vicario – nell’ambito del progetto “Video Memorie del Friuli”, sostenuto dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ha inteso recuperare e studiare quello che è uno dei fondi filmici di argomento etnografico più antichi e datati d’Europa, per valorizzarlo e consentirne la diffusione».

Il progetto si è articolato in due fasi: quella della digitalizzazione, restauro e catalogazione del fondo etnografico e quella della valorizzazione e divulgazione. In quest’ambito si svolgerà la restituzione del fondo, attraverso un convegno e un percorso multimediale organizzati in collaborazione con il Comune di Udine a Palazzo Giacomelli, sede del Museo Etnografico del Friuli in via Grazzano 1 a Udine.

L’appuntamento.

Venerdì 14 ottobre alle ore 11, alla presenza del sindaco di Udine, Pietro Fontanini, del presidente della Filologica, Federico Vicario, e dell’assessore alla Cultura di Udine, Fabrizio Cigolot, si terrà una presentazione alla stampa del progetto di restituzione. A partire dalle ore 14.30, poi, si svolgerà il convegno. Alla prima sessione “I filmati Pellis Ciceri: memorie e tradizioni del Friuli” interverranno Marco D’Agostini (Analisi del linguaggio audiovisivo dei filmati etnografici) e Gian Paolo Gri (Le tradizioni popolari friulane nei filmati Pellis Ciceri). Alla seconda sessione dal titolo “Praticare memorie. Strategie di restituzione e valorizzazione” interverrà Marta Pascolini parlando di “Le azioni sul campo: tradizioni a confronto”. Seguirà una tavola rotonda con le comunità coinvolte.

Sabato 15 e domenica 16 ottobre dalle ore 10 alle 18 sarà possibile partecipare a una visita multimediale all’interno del percorso espositivo dove saranno allestite le proiezioni dei documentari del Fondo Pellis Ciceri.