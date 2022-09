Notte di maltempo in Friuli: strade e sottopassi allagati, una frana ad Attimis

I danni e gli allagamenti in Friuli.

Notte impegnativa per i volontari di Protezione Civile di diverse squadre comunali del territorio dell’ex provincia di Udine a causa del maltempo e delle forti piogge.

Dalla tarda serata di ieri e fino alle 3 di oggi i volontari sono intervenuti a in vari comuni del Friuli. A Manzano per l’allagamento del sottopasso di via della Stazione e per dare supporto a una famiglia la cui abitazione era stata interessata da un allagamento e dove l’acqua è entrata dalla porta principale.

Strade allagate a Pavia di Udine in particolare via Marconi e via Garibaldi, con 30 centimetri d’acqua che hanno bloccato la circolazione dei veicoli. La viabilità interessata dall’allagamento è stata transennata e sono stati posizionati i segnali di pericolo. Alcune vetture sono rimaste bloccate, poi la situazione è rientrata.

Ad Attimis una frana di detriti che si è riversata sulla carreggiata in Borgo Pecol. Il materiale è stato rimosso dai volontari e la viabilità è stata ripristinata. Tra Basiliano e Campoformido un altro intervento per l’allagamento del sottopasso di via Luigi Magrini.

Monitoraggio.

Le squadre hanno continuato il monitoraggio del territorio anche dopo le 3 di oggi. Sono scesi in campo un centinaio di volontari, attivati dalla Sala operativa regionale della Protezione Civile di Palmanova. Tutti gli interventi sono stati eseguiti in coordinamento con i Vigili del Fuoco.

Permane l’allerta gialla fino alle 24 di oggi.