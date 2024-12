Operazione antiterrorismo contro Al Qaeda e Isis: un arresto anche in Friuli Venezia Giulia

L’operazione antiterrorismo in corso a Bologna, Milano, Monfalcone e Perugia.

Operazione antiterrorismo dei carabinieri del Ros che ha portato all’arresto cinque giovani di origine straniera, residenti nelle città di Bologna, Milano, Monfalcone e Perugia. Le accuse mosse nei loro confronti sono gravi: i cinque sono ritenuti responsabili di aver costituito un’associazione terroristica volta alla promozione, al consolidamento e al rafforzamento delle formazioni estremiste internazionali di Al Qaeda e dello Stato Islamico.

L’operazione, tuttora in corso, è stata avviata in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari (GIP) del tribunale di Bologna. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura di Bologna – Dipartimento Antiterrorismo, che ha diretto le indagini con il coordinamento della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.