I controlli della polizia alla Barriera Autostradale di Latisana.

Nella notte di sabato 10 agosto presso la Barriera Autostradale di Latisana – al fine di intercettare il traffico proveniente dalla cittadina balneare di Lignano Sabbiadoro la Polizia di Stato ha messo in campo un articolato programma di controlli stradali finalizzato alla repressione di due delle più pericolose condotte che possano essere adottate dagli utenti della strada: la guida in stato di ebbrezza alcolica e, la guida in condizione di alterazione dovuta all’assunzione di alcool e sostanze stupefacenti, psicotrope e psicoattive.

Nel corso dei servizi disposti dal Questore della Provincia di Udine e diretti dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale, sono stati sottoposti a controllo 169 veicoli e sono state oggetto di accertamento della guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche 170 persone, delle quali 2 sono risultate essere positive alla prova etilometrica con tassi alcolemici ben superiori ai limiti previsti. Per entrambe è scattato il ritiro delle relative patenti di guida e la decurtazione punti. Tre conducenti sottoposti alla prova preliminare con il drogometro sono invece risultati negativi.

La Polizia di Stato è sempre molto attenta nello svolgere tali controlli, in quanto il contrasto alla guida sotto l’influenza di sostanze alcooliche e stupefacenti costituisce un aspetto molto importante nella duplice direzione della prevenzione della salute psicofisica dei conducenti e, dall’altro, della tutela della sicurezza della circolazione stradale.