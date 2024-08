Basta truffe agli anziani: “Attaccate il vademecum in cucina e leggetelo”

L’appello del presidente degli artigiani pensionati di Anap Fvg.

Il presidente degli artigiani pensionati di Anap Fvg, Pierino Chiandussi, lancia un forte e accorato appello di fronte allo stillicidio di notizie che, quotidianamente, riportano di anziani truffati da malfattori con i più spregevoli inganni, quelli soprattutto che circuiscono le persone facendo leva sui sentimenti e sugli affetti.

“Diffidate delle telefonate di persone che non conoscete, qualunque sia il loro contenuto; non aprite la porta ad estranei. Venite a trovarci nelle sedi Anap e del patronato Inapa sul territorio per una conversazione a tu per tu che potrà chiarire ancora meglio i comportamenti da tenere per non essere truffati come pure, nel caso di una truffa appena subita, per verificare se ricorrono le condizioni per ottenere un risarcimento in base alla polizza assicurativa riservata ai soci ANAP. E, poi, stampate o fatevi stampare da figli e nipoti il vademecum antifrode che è stato condiviso con tutte le istituzioni del Friuli Venezia Giulia e attaccatelo in un dei luoghi più in vista della vostra casa”.

“Continuiamo a chiedere pene severissime per chi truffa persone in buona fede che nel corso della loro vita tanto hanno dato alla comunità in termini di lavoro, impresa, valori e crescita socioculturale – sottolinea Chiandussi -, ma nel frattempo vogliamo attrezzare proprio loro, le potenziali vittime. Per questo insistiamo affinché conoscano e tengano a portata di mano il vademecum Più sicuri insieme”.

Il vademecum è parte della campagna informativa campagna “Più sicuri insieme” che è stata lanciata anche in Friuli Venezia Giulia esattamente un anno fa e che è realizzata in collaborazione con Ministero dell’Interno e il contributo di Polizia, Carabinieri e della Guardia di Finanza. A livello regionale, è stata condivisa con tutte le istituzioni pubbliche e con le forze dell’ordine, i cui rappresentanti erano presenti al lancio che si è tenuto a Trieste.

I dati in Friuli Venezia Giulia.

“I racconti di truffe riuscite che leggiamo e ascoltiamo sui media ogni giorno – aggiunge Chiandussi – confermano i dati che avevamo diffuso ad aprile, risultato di un’indagine Anap svolta a livello nazionale, con 9.800 contatti, ma coinvolgendo anche il Friuli Venezia Giulia: Il 50% delle truffe agli anziani va a buon fine e solo il 47% dei truffati sporge denuncia alla Polizia. ha coinvolto 9.800 cittadini over 65 anni. Le sedi Anap presenti sul territorio regionale – conclude Chiandussi – sono tutte a disposizione per un contatto diretto per rafforzare le raccomandazioni e, quindi, alimentare una prevenzione più incisiva”.