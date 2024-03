Una buca contenente i resti di pecore adulte, agnellini e interiora di ovini e suini. E’ questa la scoperta nella zona dei Magredi, a Vivaro, fatta dai forestali della stazione di Maniago, in collaborazione con il Nucleo operativo per l’attività di vigilanza ambientale (Noava) e i carabinieri di Maniago.

La scoperta è avvenuta in un’area soggetta a tutela idraulica, paesaggistica e ambientale. Il responsabile della discarica abusiva è un pastore transumante di 61 anni che operava tra le province di Pordenone e Belluno. Successivamente, durante la perquisizione nell’abitazione dell’uomo, le autorità hanno rinvenuto anche tre carabine non denunciate: per il 61enne è scattato quindi l’arresto per detenzione illegale di armi comuni da sparo.

Le indagini.

L’indagine è stata avviata diversi mesi prima, quando i forestali hanno notato attività sospette nei Magredi. Installando fototrappole nell’area, sono riusciti a catturare della targa del veicolo riuscendo a risalire al pastore.

Il pastore è stato posto agli arresti domiciliari e successivamente l’obbligo di firma disposto dal gip. Nel corso dell’interrogatorio, l’uomo ha sostenuto di aver utilizzato solo una delle carabine per proteggere il suo gregge da potenziali pericoli come lupi e cani selvatici.