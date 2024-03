Nuova scuola media di Fiume Veneto: proseguono i lavori

I lavori per la nuova scuola di Fiume Veneto.

Proseguono secondo cronoprogramma i lavori del nuovo plesso scolastico che ospiterà la scuola secondaria di primo grado di Fiume Veneto. “La realizzazione del terzo lotto – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Roberto Corai – sta seguendo le tempistiche previste. Salvo imprevisti, per l’avvio del prossimo anno scolastico dovremmo essere in grado di mettere a disposizione della scuola tutte le nuove aule.”

La nuova scuola media di Fiume Veneto è un progetto importante per la comunità, per un investimento che sfiora i 12 milioni di euro, ottenuti grazie alla capacità dell’amministrazione comunale di intercettare finanziamenti da diversi canali: dal PNRR, al fondo di coesione sociale, a fondi regionali, con l’aggiunta di risorse comunali.

Il fabbricato sarà NZEB (acronimo di Nearly Zero Energy Building) ovvero un edificio il cui consumo energetico è quasi pari a zero, attraverso una elevatissima prestazione per minimizzare i consumi e l’impatto nocivo sull’ambiente. Tutto il plesso sorgerà sull’attuale area con l’ingresso principale rivolto verso la Casa dello Studente e piazzale Del Des.

“Con la conclusione del terzo lotto – continua l’assessore Corai – sarà possibile proseguire, attraverso passi successivi, alla demolizione e ricostruzione della parte rimanente dell’attuale edificio, la realizzazione della mensa, le cui procedure d’appalto sono già state espletate.”