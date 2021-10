La bella vicenda è successa a Mortegliano.

È una bella storia di onestà quella che ci restituisce oggi le pagine del quotidiano Il Messaggero Veneto e che vale la pena essere portata in evidenza. È la storia di un anziano, che vive in Germania, ma originario di Castions di Strada, che aveva prelevato i suoi risparmi per una visita dal dentista e che li aveva persi andando al supermercato Lidl di Mortegliano.

Ed è la storia di una signora di Bertiolo che, trovandoli per terra, non ci ha pensato due volte e li ha consegnato ai carabinieri. Questi i fatti: l’anziano aveva prelevato 1250 euro per andare dal dentista, li aveva messi in una busta e si era recato al supermercato. È lì che la busta gli è caduta e l’ha persa.

Ed è lì che la signora, trovandola, ha deciso di portala ai carabinieri. Quando l’anziano si è rivolto alla stazione locale per raccontare la sua disavventura, ha scoperto che la busta con i contanti era già stata restituita dalla signora e ha potuto riavere i suoi risparmi.

