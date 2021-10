L’artista ha portato l’arte italiana fino Oltreoceano.

Quest’anno si celebrano i 150 anni dalla nascita di Carlo Marega, scultore di Lucinico (Gorizia), che ha realizzato diverse opere importanti a Vancouver, in Canada. Tra queste è celebre la coppia dei “Leoni” del Lions Gate Bridge, ponte che delimita il confine tra il centro città ed il distretto di Nord Vancouver. Le opere di Marega sono diventare così importanti che a dicembre 2017, durante una cerimonia al Museo del Centro Culturale Italiano a Vancouver, il governo Canadese ha dichiarato Marega personaggio storico nazionale.

La vita.

Nato nel 1871, la famiglia dell’artista era originaria di Lucinico. Marega ha studiato scultura e disegno artistico del gesso sia in Italia che a Vienna. Nel 1909 lasciò l’Italia per andare oltreoceano, a Vancouver. Lì Marega costruì monumenti pubblici e sculture per grandi opere di ingegneria e architettura, riconosciute tutt’ora come punti di particolare importanza dai canadesi. Teatri, residenze, edifici commerciali: l’artista creò degli intonaci decorativi per diverse realtà fino ad arrivare a piccoli pezzi da studio. Marega morì, probabilmente per un attacco cardiaco, mentre insegnava all’Art School di Vancouver.

