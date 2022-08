Paura a Pasian di Prato, grossa perdita di gas: evacuate alcune abitazioni

La perdita di gas a Pasian di Prato.

Grossa perdita di gas oggi poco dopo le 12 in via Passons a Pasian di Prato. Durante le operazioni per il cambio di un contatore guasto, da parte di un tecnico di una ditta incaricata dall’azienda distributrice, si è sviluppata una perdita di gas che fuoriusciva dalla tubazione ad una pressione di 5 atmosfere.

Sul posto la prima squadra della sede centrale dei Vigili del fuoco di Udine che ha interdetto il passaggio dalla zona interessata dalla perdita, allontanato tutte le persone presenti ed evacuando temporaneamente alcune abitazioni. Dopo aver preparato per ogni evenienza una linea antincendio due operatori hanno indossato i dispositivi di protezione del caso e hanno raggiunto il punto da dove usciva il gas.

Dopo una breve verifica dell’accaduto hanno utilizzato gli “attrezzi antiscintilla” per chiudere la valvola del gas bloccandone la fuoriuscita.

Una volta eliminata la perdita e ripristinate le condizioni di sicurezza la strada è stata riaperta e le persone evacuate hanno potuto fare rientro presso le proprie abitazioni.

Nelle fasi iniziali della perdita il tecnico che stava sostituendo il contatore è rimasto leggermente ferito ed è stato accompagnato dal personale sanitario, appositamente fatto intervenire, presso l’ospedale di Udine per i controlli del caso. In ausilio alla squadra dei Vigili del fuoco è intervenuto sul luogo dell’intervento anche il funzionario di guardia.