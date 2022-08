Lufthansa e l’aeroporto di Trieste festeggiano i 35 anni dal primo volo

35 anni fa il primo volo Lufthansa dall’aeroporto di Trieste.

Esattamente 35 anni fa, il 31 agosto 1987, iniziava a Trieste la storia Lufthansa, una storia di successo: il primo volo Lufthansa decollava da Trieste per Monaco alle ore 06 e 20. Oggi la compagnia è leader di mercato e l’aeroporto di Trieste gestisce 11 voli settimanali da e per Francoforte. I voli, operati con Bombardier CRJ-900 (Economy e Business Class disponibili), portano in soli 80 minuti i passeggeri a Francoforte, offrendo loro la possibilità di proseguire verso oltre 200 destinazioni nel mondo.

“Siamo molto contenti di festeggiare oggi il trentacinquesimo anniversario di Lufthansa a Trieste”, ha affermato Gabriella Galantis, Senior Director Sales Southern Europe della compagnia aerea, “segnale questo della presenza costante in Friuli Venezia Giulia, grazie ad un collegamento giornaliero con il nostro principale hub che favorisce gli scambi commerciali con la Germania e il resto del mondo ed incentiva ulteriormente il traffico turistico verso questa splendida regione.”

“Siamo lieti di festeggiare i 35 anni di operatività di Lufthansa presso Trieste Airport – Friuli Venezia Giulia: un anniversario che evidenzia l’importanza strategica dei collegamenti Lufthansa che consentono un’ampia possibilità di connettività con l’Europa ed il mondo” afferma Marco Consalvo, Amministratore Delegato di Trieste Airport.

“Quella con Lufthansa è una partnership da sempre fondamentale per il nostro territorio che propone collegamenti fondamentali sia per il traffico business che turistico. Il nostro auspicio è continuare a crescere insieme per potenziare ulteriormente il collegamento con Francoforte e reintrodurre quanto prima quello storico da e per Monaco di Baviera, particolarmente apprezzato e richiesto dalla clientela regionale.”