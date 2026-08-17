Piante di marijuana alte oltre due metri sul balcone, arrestato un 62enne

La scoperta a Duino Aurisina.

Sono state alcune piante ad alto fusto visibili da un balcone ad attirare l’attenzione degli agenti della Polizia di Stato durante un normale servizio di controllo del territorio a Borgo San Mauro, nel comune di Duino Aurisina. Gli accertamenti hanno portato alla scoperta di una coltivazione di marijuana e all’arresto di un uomo di 62 anni.



L’operazione è scattata lo scorso 10 agosto, quando una volante del Commissariato di Polizia di Duino Aurisina, transitando lungo le vie della frazione, ha notato sul balcone di un’abitazione alcune piante le cui foglie apparivano compatibili con quelle della cannabis.



Gli agenti, con il supporto del personale della Squadra Giudiziaria del Commissariato, hanno quindi avviato gli accertamenti, procedendo successivamente alla perquisizione dell’appartamento e del cittadino italiano che vi risiedeva e al quale, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe riconducibile la coltivazione.

Sequestrate dieci piante di cannabis

Nel corso delle operazioni sono state trovate complessivamente dieci piante, che i successivi accertamenti hanno confermato appartenere alla specie Cannabis sativa. Cinque esemplari avevano raggiunto dimensioni considerevoli, con altezze comprese tra 156 e 216 centimetri. All’interno dell’abitazione sono state inoltre rinvenute diverse bustine contenenti semi della stessa pianta.

La Polizia ha sequestrato le piante e altri strumenti ritenuti connessi al futuro utilizzo delle infiorescenze prodotte, mettendo tutto a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente. Al termine degli adempimenti, il 62enne è stato arrestato e condotto nella Casa circondariale “Ernesto Mari” di Trieste.