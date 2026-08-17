Claut, la Marathon Dolomiti Friulane cresce ancora: i due tracciati

Continua a crescere la Marathon Dolomiti Friulane, che domenica 23 agosto tornerà a Claut per la sua quinta edizione.

Continua a crescere la Marathon Dolomiti Friulane, che domenica 23 agosto tornerà a Claut per la sua quinta edizione. Nata cinque anni fa come una nuova scommessa sportiva per il territorio, la manifestazione è riuscita progressivamente a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel panorama della mountain bike, richiamando atleti italiani e internazionali, anche di alto livello. Le iscrizioni sono ancora aperte e tra le adesioni arrivate quest’anno figurano biker provenienti da diversi Paesi.

Una dimensione internazionale che si accompagna alla crescita sportiva: tra le novità dell’edizione 2026 c’è infatti l’ingresso della Marathon nel circuito Rampitek, oltre alle collaborazioni con Veneto Cup e Trentino MTB e all’inserimento nel Calendario Nazionale della Federazione Ciclistica Italiana.

“Siamo partiti cinque anni fa con un evento molto più piccolo e, edizione dopo edizione, abbiamo visto crescere non soltanto i numeri, ma anche il livello e la provenienza degli atleti – commenta l’assessora allo Sport e al Turismo del Comune di Claut, Elena Leschiutta –. Quest’anno abbiamo ricevuto iscrizioni e richieste anche dall’Argentina e da diverse altre nazioni. Una delle soddisfazioni maggiori è vedere quanto chi arriva qui per la prima volta rimanga colpito dal nostro territorio: dalla bellezza dei luoghi, naturalmente, ma anche dalle caratteristiche tecniche che questi percorsi possono offrire a chi pratica mountain bike ad alto livello”.

I due tracciati.

Due i tracciati sui quali si confronteranno gli atleti. Il percorso Marathon si sviluppa per 60 chilometri e circa 2.200 metri di dislivello positivo, attraversando alcuni degli scenari più caratteristici delle Dolomiti Friulane. Dalla partenza nell’area del Palaghiaccio, il tracciato conduce i concorrenti attraverso boschi, sentieri e antiche strade militari, toccando luoghi come il Rifugio Pradut, Casera Resettum e Forcella Clautana, dove sarà assegnata la maglia del miglior scalatore, fino a superare i 1.600 metri di quota al Col de Tonon.

Accanto alla Marathon è confermato anche il percorso Granfondo, di circa 36 chilometri e 1.000 metri di dislivello, riservato alle categorie Juniores e Amatori. Una proposta meno impegnativa rispetto al tracciato principale, ma capace comunque di offrire un assaggio delle caratteristiche tecniche e paesaggistiche che contraddistinguono la manifestazione.

La crescita della Marathon si inserisce in un percorso più ampio che negli ultimi anni ha visto Claut investire sul mondo delle due ruote. “La Marathon è uno degli appuntamenti più importanti, ma il lavoro che stiamo portando avanti va oltre il singolo evento – prosegue Leschiutta –. L’amministrazione continua a sostenere le associazioni locali, che sono fondamentali per rendere possibile tutto questo, e allo stesso tempo stiamo cercando di sviluppare i servizi necessari per rispondere a un’affluenza di biker che vediamo aumentare costantemente”.

Le novità del 2026.

In questa direzione vanno anche le novità introdotte nel corso del 2026, a partire da Despolei DH, il primo tracciato di Claut dedicato al mondo enduro e downhill. L’amministrazione ha inoltre adottato il Bici Plan, strumento attraverso il quale programmare la manutenzione dei percorsi, le future infrastrutture e il potenziamento dei servizi legati alla mobilità ciclistica. Una strategia che guarda non solo al territorio comunale, ma alla progressiva costruzione di una rete capace di collegare l’intera Valcellina. Per la Marathon Dolomiti Friulane le iscrizioni resteranno aperte fino al 21 agosto.