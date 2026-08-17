L’Incendio del Mare incanta Lignano, in migliaia con gli occhi all’insù

Lo spettacolo dell’Incendio del Mare a Lignano.

Cuori rosso fuoco, stelle luminose riflesse sull’acqua e un omaggio al tricolore italiano hanno illuminato la notte di Lignano Pineta. Migliaia di persone hanno assistito nella serata di domenica 16 agosto alla 30ª edizione de “L’Incendio del Mare”, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate lignanese.



Per circa trenta minuti il cielo e il mare sono diventati un unico palcoscenico, attraversato da luci oro, blu, rosa e bianche. Lo spettacolo pirotecnico si è sviluppato attraverso un suggestivo dialogo tra il pontile della Pagoda e il pontone ormeggiato davanti a piazza Marcello D’Olivo, con giochi di luce, scie luminose e coreografie realizzate appositamente per l’occasione.



Particolarmente suggestive le cascate bianche che, scendendo dalla Pagoda verso il mare, hanno trasformato la superficie dell’acqua in un tappeto di riflessi. Non è mancato il tradizionale “botta e risposta” tra pontile e chiatta, fino al gran finale, quando una sequenza di esplosioni ha riempito il cielo di colori raccogliendo un lungo applauso da parte del pubblico.

Ardito: “L’Incendio del Mare è l’appuntamento in cui Lignano Pineta si riconosce”

“Quello che mi emoziona di più oltre lo spettacolo, sono i volti delle persone: famiglie, ragazzi, ospiti che tornano ogni anno per questa serata. “L’Incendio del Mare” è diventato l’appuntamento in cui Lignano Pineta si riconosce. Un grazie sincero alla famiglia Iannotta, alla Regione Friuli Venezia Giulia, agli operatori turistici e a tutti gli sponsor: senza questa squadra una notte così emozionante non esisterebbe”, ha commentato Giorgio Ardito, presidente della Società Lignano Pineta.



Alla realizzazione della trentesima edizione hanno collaborato la Società Lignano Pineta, la famiglia di fuochisti Iannotta Fireworks, attiva dal 1720 e arrivata alla tredicesima generazione, con Romolo Iannotta alla regia dello spettacolo, la Regione Friuli Venezia Giulia, la famiglia Manfredonia del Bar La Pagoda e gli operatori turistici, gli sponsor e i fornitori della società.



“L’Incendio del Mare” affonda le sue radici nel 1995, quando nacque da un’idea di Ciro Manfredonia e Renzo Ardito. Da allora l’appuntamento è diventato una delle tradizioni più riconoscibili dell’estate di Lignano, continuando negli anni a rinnovare coreografie e spettacolo.

Musica e balli prima dei fuochi

A precedere lo spettacolo pirotecnico è stata la musica di Renato Pontoni e Carlo P., protagonisti dalle 21.30 nella “mezzaluna” di piazza Marcello D’Olivo con lo show “WOW sei a Lignano Pineta”.



Le hit degli anni Settanta, Ottanta e Novanta hanno accompagnato l’attesa trasformando la piazza gremita in una grande festa all’aperto, prima che le luci si spegnessero e migliaia di sguardi si alzassero verso il cielo per celebrare i trent’anni dell’Incendio del Mare.