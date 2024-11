Beccato a spacciare hashish ad un 15enne, arrestato in flagranza

Arrestato per spaccio di hashisch a Pordenone.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno tratto in arresto, in flagranza di

reato, un cittadino afghano per aver venduto una dose di hashish ad uno studente

quindicenne. Un altro spacciatore, pachistano, è stato denunciato per analoga cessione ad

un maggiorenne.

Il 18 novembre, nel corso di due differenti servizi di controllo economico del territorio svolti

nell’area di piazzetta Costantini, le Fiamme Gialle del Gruppo di Pordenone hanno fermato,

nella flagranza della cessione di una dose di stupefacenti, due uomini.

Il primo, un cittadino pachistano di 25 anni, è stato denunciato per la cessione di 3,5 grammi

di hashish ad un italiano e la detenzione, ai medesimi fini, di un ulteriore grammo. Il secondo, un cittadino afghano di 27 anni, è stato invece fermato dopo aver ceduto una dose di 1,6 grammi di hashish ad uno studente di 15 anni e per la detenzione, ai medesimi fini, di ulteriori grammi 4,5 della stessa sostanza. Per tale ragione, l’uomo è stato tratto in arresto e condotto, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, agli arresti domiciliari presso la propria dimora.

L’attività di servizio si inquadra nel più ampio dispositivo di monitoraggio, prevenzione e

contrasto della criminalità, messo in atto – in coordinamento con le altre Forze di Polizia –

dalle Fiamme Gialle pordenonesi per reprimere i fenomeni dello spaccio di sostanze

stupefacenti e di devianza giovanile nel centro cittadino e nella provincia.