In Fvg sussidio di 350 euro per i pensionati: chi ne ha diritto e come ottenerlo

Sussidio una tantum per i pensionati.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha introdotto un sussidio economico una tantum di 350 euro destinato ai pensionati con redditi inferiori o pari al trattamento minimo, di pensioni sociali o assegni sociali e di pensioni di inabilità per gli invalidi civili. La misura, che punta a sostenere le fasce più fragili della popolazione, è stata annunciata dall’assessore regionale alla Famiglia, Alessia Rosolen, al termine dei lavori della VI Commissione.

“Questa iniziativa – ha dichiarato Rosolen – rappresenta un tassello importante nelle politiche regionali di sostegno al potere d’acquisto delle famiglie e dei nuclei più disagiati. Con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro spalmati su tre anni, l’importo del contributo è stato incrementato dai 250 euro inizialmente previsti a 350 euro. In futuro, il provvedimento potrebbe diventare strutturale e coinvolgere anche altri istituti previdenziali oltre l’Inps, al momento il principale beneficiario della convenzione”.

Requisiti per accedere al sussidio per i pensionati

Per ottenere il sussidio, i richiedenti devono soddisfare i seguenti criteri:

Residenza: essere residenti in Friuli Venezia Giulia;

Pensione: percepire pensioni di invalidità, vecchiaia o superstiti di importo pari o inferiore al trattamento minimo previsto dalla normativa, oppure assegni sociali, pensioni sociali o pensioni di inabilità per invalidi civili, erogate dall’Inps;

Isee: possedere un’attestazione Isee in corso di validità o aver presentato la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) con un valore pari o inferiore a 15.000 euro.

L’identificazione dei beneficiari avviene direttamente da parte dell’Inps, che verifica i requisiti al 31 dicembre dell’anno precedente all’erogazione. La Regione trasferisce le risorse necessarie all’istituto previdenziale, che provvede al pagamento in un’unica soluzione, esente da imposte, entro il mese di giugno degli anni 2025 e 2026.

Modalità di erogazione nel 2024

Per il primo anno di applicazione, il 2024, i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di entrata in vigore del regolamento, e non al 31 dicembre. La tempistica esatta per l’erogazione del contributo è ancora in via di definizione.

Una platea di oltre 12.500 beneficiari

Si stima che il provvedimento interesserà circa 12.571 persone in Friuli Venezia Giulia. Il sussidio sarà liquidato dall’Inps utilizzando le stesse modalità dei pagamenti pensionistici e con una chiara indicazione che si tratta del contributo annuale erogato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.