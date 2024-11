Pane, focaccia e non solo: Mamm apre il terzo locale a Udine

Il terzo punto vendita Mamm aprirà accanto al Visionario.

A quattro anni dall’ultima apertura di fronte al Teatro Nuovo e dall’ampliamento del laboratorio, Mamm – punto di riferimento della panificazione artigianale a Udine – annuncia l’arrivo del suo terzo punto vendita accanto al Cinema Visionario, in Via Asquini, 1: un nuovo spazio dove il gusto incontra la cultura. Questa nuova location nasce dal desiderio di portare i propri prodotti, dal pane alla focaccia alla proposta della prima colazione, a un pubblico sempre più ampio e coniugare un’offerta gastronomica d’eccellenza con uno spazio culturale di grande valore per la comunità. L’apertura è fissata per il 28 novembre.

“Aprire accanto al Cinema Visionario è per noi il completamento di un percorso, iniziato nel 2015 con l’apertura della Ciclofoccacceria e portato avanti nel 2020 con l’arrivo del panificio Mamm Pane, Vino e Cucina, volto a valorizzare il nostro territorio e i poli culturali più vitali della città. Crediamo che cibo e cultura possano arricchirsi a vicenda e vogliamo offrire ai nostri clienti un’esperienza che possa accompagnare il piacere di un buon film. Questa nuova apertura segna un passo importante per noi di Mamm, non solo in termini di crescita, ma anche di impegno nei confronti della nostra città,” spiega Roberto Notarnicola, founder di Mamm.

L’offerta del nuovo locale di Mamm

All’interno del nuovo store, l’offerta di Mamm Pane si sposa con quella della Ciclofocacceria, spaziando dal pane di grande formato fatto solo con farine provenienti dai campi di proprietà e di filiera, passando dai prodotti della pasticceria da forno, fino ad arrivare alle focacce farcite. Il locale sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 7:30 alle 14:30 e dal giovedì al sabato dalle 18:30 alle 22:30, per poter gustare una colazione ricca e genuina, accompagnata da un buon specialty coffee di Forno Brisa, concedersi una pausa pranzo sfiziosa o terminare la giornata tra amici e colleghi con una birra Mamm realizzata con il pane invenduto e una fetta di focaccia, circondati da quel calore e quel pizzico di pugliesità che contraddistingue Mamm. In vista del Natale, inoltre, sarà disponibile la nuova collezione di panettoni 2024.

La collezione di panettoni 2024 di Mamm e gli eventi di degustazione

Oltre alle versioni più tradizionali e inclusive, Mamm celebra questo Natale arricchendo la sua selezione di panettoni di una versione salata, omaggio al Friuli-Venezia Puglia, la regione immaginaria alla quale s’ispira tutta l’offerta di Mamm dalla colazione all’aperitivo. Simbolo della Puglia, street food d’eccellenza, companatico d’eccezione per i panini dell’estate, la Bombetta ora diventa protagonista anche del lievitato simbolo del Natale.



La nuova collezione di panettoni Mamm è un viaggio, un invito alla degustazione sensoriale di uno dei prodotti più iconici della tradizione. La bontà del panettone, infatti, è data da tanti aspetti quali sofficità, profumo, alveolatura, gusto: da qui l’idea di realizzare una scatola “sinestetica” con i volti e le mani dei giovani membri del team, per esprimere l’importanza dei sensi nella produzione artigianale e delle persone per rendere speciale ogni creazione.

Per sabato 30 novembre, in programma un brunch a tema panettone da Mamm Pane Vino e Cucina, in Via Bersaglio, 1 con la possibilità di assaggiare i lievitati di questo Natale, dal dolce al salato.