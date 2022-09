Furto in casa, vittima una 83enne di Mereto di Tomba

Furto a Mereto di Tomba: entrano in casa e le rubano due bancomat, ma lei non se ne accorge finché, probabilmente, non arriva l’estratto conto: 6 mila euro in meno.

E’ accaduto ad una signora di 83 anni la cui figlia stamattina ha denunciato il furto ai Carabinieri di Campoformido. Non si sa quando sia avvenuto l’illecito, ma alla donna sono stati portati via 300 euro, oltre appunto ai 6 mila euro prelevati dai bancomat..