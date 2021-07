Positivo al covid in Medio Oriente, trasportato d’urgenza in Fvg: è grave

Riapre purtroppo la terapia intensiva covid dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine: ricoverato un uomo di 60 anni residente in Friuli Venezia Giulia, risultato positivo al virus in Medio Oriente e che versa in gravi condizioni.

L’uomo, che lavora per un’azienda italiana in Medio Oriente, è risultato positivo al tampone il 20 giugno scorso ed è stato ricoverato nel Paese estero. Si è reso poi necessario un rimpatrio con volo sanitario e il successivo ricovero nella terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Il percorso di rientro e di ricovero, come fa sapere il vicegovernatore Riccardo Riccardi, è avvenuto in totale sicurezza rispettando ogni precauzione prevista.

(Visited 195 times, 195 visits today)