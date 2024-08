Tragico scontro a Taipana, muore giovane medico: chi era la vittima

E’ Lorenzo D’Alì, giovane medico dell’ospedale di Udine, la vittima del tragico incidente di Taipana.

E’ un giovane medico dell’ospedale di Udine, Lorenzo D’Alì, 36 anni, il ciclista tragicamente deceduto ieri mattina, domenica 11 agosto, in un incidente stradale avvenuto a Prossenicco di Taipana. D’Alì stava percorrendo un tratto in discesa quando, in prossimità di una curva, si è scontrato frontalmente con un’auto guidata da un diciannovenne di Attimis. L’impatto è stato fatale per il giovane medico, nonostante i tempestivi soccorsi.

Lorenzo D’Alì, originario di Genova ma residente a Udine dal 2016, era un medico specialista in Anatomia patologica presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia. La sua scomparsa ha scosso profondamente i colleghi e la comunità medica, che lo ricordano come un professionista brillante e una persona stimata.

Le cause dell’incidente, avvenuto su una strada particolarmente stretta, sono ancora in fase di accertamento. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dei fatti. L’incidente, in particolare, è avvenuto in un tratto di strada dove la convivenza tra auto e biciclette risulta da sempre difficile. D’Alì lascia la moglie Elena, anche lei dipendente Asufc, e la figlia di soli tre anni.