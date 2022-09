Un cassonetto della carta ha preso fuoco a Pordenone



Fuoco e fumo si sono sprigionati questo pomeriggio da un cassonetto della carta a Pordenone. I Vigili del Fuoco sono quindi intervenuti, poco dopo le 15, perché un incendio si era sviluppato in uno dei contenitori per la raccolta differenziata (quello dedicato appunto a carta e cartone) all’incrocio tra Via Matteotti e Via Molinari.

In pochi minuti i pompieri hanno messo sotto controllo le fiamme e ripristinato le condizioni di sicurezza dello scenario e la circolazione stradale temporaneamente interrotta. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato.