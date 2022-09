La donna aveva sottratto 105mila euro attirata da investimenti facili.

Aveva preso dai conti dell’azienda 105mila euro convita dalle promesse di investimento le avrebbero portato facili guadagni in breve tempo. Alla fine però i soldi sono scomparsi e la donna si è resa conto di essere stata raggirata.

Tutto inizia quando la 53enne di San Daniele viene contattata da un’utenza telefonica estera che prometteva grandi rendite grazie agli investimenti. La donna, che aveva accesso ai conti dell’azienda dove lavorava a Udine, nell’agosto del 2021 ha iniziato ad eseguire diversi bonifici e prelievi che poi finivano su alcuni conti correnti esteri. Ma di quei soldi si sono perse le tracce.

La vicenda è finita con il patteggiamento della donna a 11 mesi di reclusione e 600 euro di multa, pena sospesa con la condizionale. La 53enne, che ha risarcito parte dell’ammanco alla società, ha spiegato che le sue intenzioni erano di prendere in prestito i soldi e poi restituirli tenendosi il guadagno.

Ma nulla è andato secondo i piani. Ora sono in corso le indagini per individuare i soldi e i responsabili del raggiro che con molta probabilità, potrebbero risiedere in Italia.