Il sogno di un futuro migliore spezzato a 17 anni: chi era il giovane morto dopo la caduta dalla finestra

Il grande dolore per la morte di Dren Bajrami.

Era arrivato in Italia alla ricerca di un futuro migliore Dren Bajrami, il 17enne kosovaro morto in ospedale dopo la caduta dalla finestra al primo piano del Civiform.

Un dolore immenso che ha sconvolto responsabili e ospiti della struttura, oltre che tutta la comunità. Dren si era subito inserito bene nella struttura, portando la sua energia e il suo entusiasmo ed era ben voluto sia dagli altri giovani ospiti che dal personale. Il giovane aveva quindi iniziato a frequentare percorsi di alfabetizzazione di lingua italiana e di cittadinanza attiva previsti dal suo progetto educativo, finalizzato all’integrazione nel nostro Paese.

Tanti sogni da realizzare che purtroppo sono stati spezzati in un attimo. Una caduta da un’altezza di circa 5 metri nella notte tra domenica e lunedì. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Trasferito in codice rosso all’ospedale di Udine, il giovane è morto nella tarda mattinata di ieri.

Intanto la procura di Udine ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo disponendo l’autopsia sul corpo del giovane, che verrà svolta nei prossimi giorni. Gli esami potrebbero fornire alcune risposte su cosa sia successo: una caduta accidentale oppure un malore. Al momento infatti non ci sono elementi che possano far pensare alla presenza di una terza persona con lui al momento della tragedia.