Principio d’incendio sul treno in stazione: ritardi sulla Venezia-Trieste

Ritardi sulla Venezia -Trieste per un principio d’incendio su un treno alla stazione di Portogruaro.

Giornata difficile per la circolazione ferroviaria lungo la tratta Venezia-Trieste a causa di un principio d’incendio che ha coinvolto un treno alla stazione di Portogruaro. Attualmente, alle 9.40, la situazione è tornata alla normalità, ma si registrano comunque ritardi nei treni Alta Velocità, Intercity e Regionali con maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti. I treni Regionali invece hanno subito limitazioni di percorso.

Attorno alle 7:45, principio d’incendio per un treno regionale carico di studenti alla stazione Portogruaro. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di identificare il problema nell’impianto frenante di uno dei vagoni, che ha dato origine a fumo e surriscaldamento. Sul posto è intervenuto anche il personale del Suem 118, fortunatamente solo in via precauzionale. Il deflusso dei passeggeri è avvenuto in modo ordinato e senza conseguenze per la loro sicurezza.

L’incidente ha comportato la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria sulla linea, con ripercussioni su numerosi convogli. Ritardi fino a 60 minuti e soppressioni sono stati annunciati per i treni regionali e ad alta velocità. Il Frecciarossa diretto a Torino è arrivato con 80 minuti di ritardo, mentre un regionale veloce ha accumulato un ritardo di 30 minuti.