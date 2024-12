Nuova Canzone del friulano Angelo Seretti e Bobby Solo: il ricavato in beneficenza

Zuccheré, la nuova canzone del friulano Angelo Seretti, scritta insieme a Bobby Solo.

Il nuovo singolo ”Zuccheré” del cantante friulano Angelo Seretti, scritto insieme a Bobby Solo, sarà presentato nelle radio sia in Italia che all’estero. La canzone è inoltre già disponibile in tutti i digital store per la vendita ed il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Angelo Seretti è un cantante di genere crooner. I crooner sono quei cantanti che si esibiscono usando uno stile di canto dolce ottenuto usando microfoni che mettono in risalto una gamma dinamica ampia e che permettono di esprimere una tonalità di voce più personale, degni rappresentati di questo stile sono stati Frank Sinatra,Nat King Cole e Dean Martin,e più recentemente anche Tony Hadley e Michael Bublè.

La carriera di Angelo Seretti.

Seretti ha iniziato la sua carriera con esibizioni in Italia e all’estero, dalle quali ha ottenuto un buon riscontro di pubblico. Sono seguite apparizioni televisive, cantando sullo stesso palco di artisti di fama internazionale, come Amedeo Minghi, Mariella Nava, Bobby Solo e molti altri. Nel 2015 esce Let it be me, il duetto in inglese con la star della Italo-Disco George Aaron. Nel 2017 arriva a piazzare il suo brano ” Bye Bye City” nella TOP 20 della classifica Europea Euro Indie Music.

Il 2019 arriva addirittura al PRIMO posto della stessa classifica con la canzone visionaria ”Fuga dal pianeta terra”. E’ poi arrivato il Covid che per molte persone è stato un periodo molto difficile e buio,Angelo ha quindi deciso di continuare ad esisbirsi solo a livello locale.

Il nuovo singolo Zuccheré.

Esce ora la sua nuova canzone ”Zuccheré”. Un brano davvero romantico, interpretato in Inglese, in uno stile tipicamente da cantante confidenziale. La parte musicale è opera del grande Bobby Solo,mentre il testo è stato scritto da Angelo.

Bobby risiede in Friuli,in provincia di Pordenone, da diversi anni ormai ed i due cantanti si conoscono e si frequentano da parecchio tempo. Ci ha confidato ”mi ritengo solo un’interprete anche se ho voluto provare a scrivere questo brano,una storia d’amore vissuta,purtroppo a distanza. Devo ringraziare tanto Bobby Solo che mi ha dato l’opportunità di conoscerlo e mi ha sempre consigliato dove e come migliorare il mio stile di canto,lo considero una persona speciale ed un caro amico generoso e paziente”

La registrazione e l’arrangiamento sono ad opera di Massimo Passon del Master Studio di Udine e dove Angelo registrerà nelle prossime settimane altri brani alcuni dei quali inediti.

Il ricavato della vendita di questo singolo sarà devoluto in beneficenza. Il cantante ci ha confidato che aiutare chi è meno fortunato dovrebbe essere insito in tutti noi, perchè dice ”a volte anche un piccolo gesto può significare molto”.