La rapina a Muzzana del Turgnano.

Rapina in pieno giorno in una tabaccheria di Muzzana del Turgnano. E’ accaduto ieri mattina quando due persone con il volto coperto sono entrati alla Tabacs, gjornai e alimentars di via Roma.

I due, armati di coltello, si sono avvicinati al banco e hanno minacciato la commessa e uno è andato dietro per prendere i contanti dalla cassa. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Latisana e, dalle immagini delle telecamere, si cercano due persone, probabilmente giovani, alte e di corporatura magra.

Tutto è durato pochi minuti e appena preso l’incasso, circa 200 euro, i due sono subito fuggiti.

