Si ribalta con il trattore, uomo trasportato in ospedale

Il trattore si è ribaltato ma l’uomo è riuscito liberarsi da solo.

Nella prima serata di ieri, intorno alle 21, a Caneva, in un campo in prossimità di via Turati, il conducente di un trattore è stato soccorso dalle equipe sanitarie dopo che il mezzo agricolo si era ribaltato.

L’uomo è rimasto incastrato ma è riuscito a liberarsi da solo e fortunatamente non ha riportato lesioni gravi. È stato prontamente assistito e trasportato all’ospedale per accertamenti. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e dell’incidente.