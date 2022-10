Auto si schianta contro un portone e si ribalta, una persona ferita

L’incidente a San Vito al Tagliamento.

Incidente a San Vito al Tagliamento poco dopo le 5 di oggi dove una persona alla guida di una vettura ha perso il controllo del mezzo finendo contro un portone.

La macchina si è cappottata e la persona è rimasta ferita in maniera seria. È stata tempestivamente soccorsa dall’equipaggio di un’ambulanza e di una automedica inviate immediatamente dagli infermieri della Sores. La persone ferita è stata trasportata in codice giallo in ospedale di San Vito al Tagliamento. Al momento le cause sono al vaglio delle forze dell’ordine.