L’uomo era stato condannato per omicidio stradale dopo l’incidente avvenuto a Santa Maria La Longa.

E’ stato arrestato il 25 marzo in Polonia l’uomo condannato per omicidio stradale per l’incidente in A4, all’altezza di Santa Maria la Longa, avvenuto nel 2018 e costato la vita ad una giovane ragazza. Si tratta di un 33enne polacco che era ricercato dalla Procura di Udine perché deve scontare una pena di 3 anni, a seguito di condanna.

L’uomo, alla guida di un furgone, il 16 febbraio 2018, percorrendo l’autostrada A4, all’altezza del Comune di Santa Maria la Longa, a causa della velocità sostenuta, aveva tamponato alcuni veicoli in coda sulla careggiata per dei lavori stradali, causando la morte di una ragazza, ed il ferimento grave di altri due giovani.

Dopo la condanna, accertato con il Servizio Cooperazione di Polizia che l’uomo era residente nella nazione di origine, la Procura di Udine disponeva il Mandato di Arresto Europeo che è stato eseguito dalle Autorità polacche, su sollecitazione di quelle italiane. Sono ora in corso le procedure di estradizione.